На авиабазе Хмеймим почтили память Героя России Ряфагатя Хабибулина

В Сирии на авиабазе Хмеймим приземлился самолет с военными летчиками из Татарстана. Асы, прошедшие не одну горячую точку, прибыли не для выполнения боевого задания, а чтобы почтить память своего земляка Героя России Ряфагатя Хабибулина. На территории авиабазы в его честь недавно установили памятник.

Напомним, 8 июля 2016 года Ряфагать Хабибулин проводил технический полет на вертолете Ми-25 сирийских ВВС. Это экспортный вариант Ми-24. Задача пилота была протестировать машину. В это время боевики внезапно перешли в наступление недалеко от Пальмиры, под угрозой оказались наши военные инженеры, которые разминировали руины. Хабибулин и его напарник Евгений Долгин изменили курс и атаковали боевиков. В одиночку, без прикрытия с земли.

«Я, как командир, его одного не отправил бы. Безрассудство, но он не мог поступить иначе. Он полетел спасать ребят и спас очень многих. Ведь главное, за что ему дали Звезду Героя - не столько за уничтожение противника, сколько за спасение своих. Ценой своей жизни», - рассказал Герой России, ветеран ВВС Владимир Алимов.

Экипаж остановил наступление, выпустив по боевикам весь боезапас. Но вернуться из того боя им было не суждено. Вертолет сбили из переносного зенитного комплекса.

«Я думаю, каждый летчик или летчик-испытатель, а тем более военный летчик, это такие люди, которые готовы к подвигу в любой момент. Готовы отдать свою жизнь. И это не просто пафосные слова, так и есть», - сказал Герой России, летчик испытатель, участник боевых действий в Афганистане Марат Алыков.

С каждым годом появляется новое, все более мощное вооружение, меняется тактика и стратегия войны, но сирийская компания показала, что по прежнему главной силой Российской армии остаются отважные люди, способные пожертвовать собой ради товарищей. Вместе с полковником Хабибулиным имена Олега Пешкова и Романа Филиппова встали в один ряд с героическими предками, которые сражались до конца своей жизни.

«Вообще наши летчики сильно отличаются от иностранных коллег. Это все признают. И боевой дух у нас намного выше», - сказал Герой России, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Рафик Исхапов.

После возложения цветов у памятника, делегации ветеранов показали, как выглядит современная база ВКС, построенная за тысячи километров от Родины, откуда каждый день летчики уходят на боевое задание.