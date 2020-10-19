Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

На авиабазе Хмеймим почтили память Героя России Ряфагатя Хабибулина

Алексей Алексеев
03:45 19.10.2020
Военные летчики из Татарстана прибыли в Сирию, чтобы возложить цветы к памятнику своего земляка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В Сирии на авиабазе Хмеймим приземлился самолет с военными летчиками из Татарстана. Асы, прошедшие не одну горячую точку, прибыли не для выполнения боевого задания, а чтобы почтить память своего земляка Героя России Ряфагатя Хабибулина. На территории авиабазы в его честь недавно установили памятник.

Напомним, 8 июля 2016 года Ряфагать Хабибулин проводил технический полет на вертолете Ми-25 сирийских ВВС. Это экспортный вариант Ми-24. Задача пилота была протестировать машину. В это время боевики внезапно перешли в наступление недалеко от Пальмиры, под угрозой оказались наши военные инженеры, которые разминировали руины. Хабибулин и его напарник Евгений Долгин изменили курс и атаковали боевиков. В одиночку, без прикрытия с земли.

«Я, как командир, его одного не отправил бы. Безрассудство, но он не мог поступить иначе. Он полетел спасать ребят и спас очень многих. Ведь главное, за что ему дали Звезду Героя - не столько за уничтожение противника, сколько за спасение своих. Ценой своей жизни», - рассказал Герой России, ветеран ВВС Владимир Алимов.

Экипаж остановил наступление, выпустив по боевикам весь боезапас. Но вернуться из того боя им было не суждено. Вертолет сбили из переносного зенитного комплекса.

«Я думаю, каждый летчик или летчик-испытатель, а тем более военный летчик, это такие люди, которые готовы к подвигу в любой момент. Готовы отдать свою жизнь. И это не просто пафосные слова, так и есть», - сказал Герой России, летчик испытатель, участник боевых действий в Афганистане Марат Алыков.

С каждым годом появляется новое, все более мощное вооружение, меняется тактика и стратегия войны, но сирийская компания показала, что по прежнему главной силой Российской армии остаются отважные люди, способные пожертвовать собой ради товарищей. Вместе с полковником Хабибулиным имена Олега Пешкова и Романа Филиппова встали в один ряд с героическими предками, которые сражались до конца своей жизни.

«Вообще наши летчики сильно отличаются от иностранных коллег. Это все признают. И боевой дух у нас намного выше», - сказал Герой России, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Рафик Исхапов.

После возложения цветов у памятника, делегации ветеранов показали, как выглядит современная база ВКС, построенная за тысячи километров от Родины, откуда каждый день летчики уходят на боевое задание.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:15 Армия
Специалисты из Франции совершат наблюдательный полет над Россией
01:05 В стране и мире
Закон об ужесточении требований к организаторам азартных игр в РФ вступил в силу
00:43 В стране и мире
В ночных заведениях Москвы заработала система регистрации по номеру телефона
00:12 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали условия для сохранения очного формата обучения в вузах
00:51 В стране и мире
Видео
Противники и союзники: как европейцы реагируют на меры по борьбе с коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.