Современное оборудование и запас медикаментов: медцентр МО РФ в Омске заработал на полную мощь

Построенный силами министерства обороны России многофункциональный медицинский центр в Омске работает на полную мощь. В настоящее время на лечении в клинике находятся как военнослужащие, так и гражданские лица, поступившие с признаками простудных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Минобороны.

«Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированного медицинского персонала, который прошел дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в стационаре есть необходимое современное оборудование: компьютерный томограф, оборудование анестезиологии, эндоскопии, аппараты УЗИ,экстракорпоральной мембранной оксигинации. Все это сделало возможным лечение не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий.

«Диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления», - заявили в Минобороны.

Данный медицинский центр был возведен в рекордно короткие сроки - 57 дней. Общая площадь корпуса составила более 5 000 квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход с улицы.