Армия Первые после перевооружения боевые пуски С-400 полка ПВО ЦВО под Астраханью: видео Тамара Астапенкова Боевая стрельба стала заключительным этапом приема на вооружение уральского зенитного ракетного полка новых систем. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ В Астраханской области на полигоне Капустин Яр боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа выполнили первые боевые пуски после перевооружения в середине сентября. По замыслу учений, расчетами С-400 «Триумф» была обнаружена ракета-мишень «Кабан», имитирующая оперативно-тактическую ракету. Было отработано сопровождение, после чего на высоте около 20 километров цель успешно уничтожена. Боевая стрельба стала заключительным этапом приема на вооружение уральского зенитного ракетного полка новых систем. «Следующим этапом станет передислокация личного состава полка и ЗРС С-400 из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область. После чего, техника пройдет обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности», - рассказал командир зенитного ракетного полка полковник Юрий Семенов. Ранее расчеты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика