На воде и в воздухе: лучшие кадры совместных с ПВО стрельб кораблей Каспийской флотилии

В акватории Каспийского моря прошли учения в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнили упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

По сценарию первого этапа маневров, вблизи границ России средствами ПВО была обнаружена групповая цель, классифицированная, как самолеты условного противника. Роль условного противника выполнили истребители Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-34 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, которые имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям. В учениях также приняли участие дежурные расчеты противовоздушной обороны центров управления соединений, дивизион ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии и радиотехнические подразделения объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ходе отражения средств воздушного нападения учебные цели (светящиеся авиабомбы САБ-250) были уничтожены из зенитно-артиллерийской установки «Палаш», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

По замыслу второго этапа учений, по курсу следования отряда боевых кораблей в акватории Каспийского моря были обнаружены минные заграждения. После мероприятий по контрольно-разведывательному поиску, экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрыв мин различными способами.

На третьем этапе маневров, боевыми расчетами загоризонтной радиолокационной станцией «Подсолнух» была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации. Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич», получив данные по объектам от РЛС «Подсолнух», произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара. Боевые расчеты корабельной ударной группы выполнили электронные пуски ракет «Калибров», уничтожив корабли- носители высокоточного ракетного оружия условного противника.