Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На воде и в воздухе: лучшие кадры совместных с ПВО стрельб кораблей Каспийской флотилии

Тамара Астапенкова
03:00 19.10.2020
В учениях были задействованы дежурные расчеты ПВО центров управления соединений, корабельные ударные группы в составе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» и малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В акватории Каспийского моря прошли учения в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнили упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

По сценарию первого этапа маневров, вблизи границ России средствами ПВО была обнаружена групповая цель, классифицированная, как самолеты условного противника. Роль условного противника выполнили истребители Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-34 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, которые имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям. В учениях также приняли участие дежурные расчеты противовоздушной обороны центров управления соединений, дивизион ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии и радиотехнические подразделения объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ходе отражения средств воздушного нападения учебные цели (светящиеся авиабомбы САБ-250) были уничтожены из зенитно-артиллерийской установки «Палаш», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

По замыслу второго этапа учений, по курсу следования отряда боевых кораблей в акватории Каспийского моря были обнаружены минные заграждения. После мероприятий по контрольно-разведывательному поиску, экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрыв мин различными способами.

На третьем этапе маневров, боевыми расчетами загоризонтной радиолокационной станцией «Подсолнух» была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации. Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич», получив данные по объектам от РЛС «Подсолнух», произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара. Боевые расчеты корабельной ударной группы выполнили электронные пуски ракет «Калибров», уничтожив корабли- носители высокоточного ракетного оружия условного противника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:15 Армия
Специалисты из Франции совершат наблюдательный полет над Россией
01:05 В стране и мире
Закон об ужесточении требований к организаторам азартных игр в РФ вступил в силу
00:43 В стране и мире
В ночных заведениях Москвы заработала система регистрации по номеру телефона
00:12 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали условия для сохранения очного формата обучения в вузах
00:51 В стране и мире
Противники и союзники: как европейцы реагируют на меры по борьбе с коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.