Управление Вооруженными силами: как устроена современная система военной связи

Система военной связи – часть системы управления войсками, силами и оружием, которая представляет собой совокупность взаимоувязанных и согласованных по задачам, месту и времени действия узлов и линий связи различного назначения, развёртываемых или создаваемых по единому плану и обеспечивающих процесс обмена информацией, необходимой для управления войсками, силами и оружием. От её состояния в решающей степени зависит эффективность применения войск, боевых средств и оружия.

В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь от простейших звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до широкоразветвлённых многоканальных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически в глобальном масштабе как со стационарными, так и с подвижными объектами Вооружённых Сил РФ на суше, на воде, под водой и в воздухе.

Создание, развёртывание и эксплуатацию военной системы связи обеспечивают специальные воинские формирования – войска связи. Главное управление связи Вооружённых Сил Российской Федерации выполняет комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение возможностей системы связи Вооружённых Сил РФ. В целях создания новых комплексов и средств связи спланированы и выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с использованием передовых инфотелекоммуникационных технологий, программно-перестраиваемого радио, программной реконфигурации структуры узлов связи, а также адаптивных сетей связи. Одно из направлений совершенствования стационарного компонента системы связи – создание автоматизированной сети декаметровой радиосвязи. Это позволит автоматизировать ведение радиосвязи, автоматически формировать многоскачковые составные радиолинии и обеспечить устойчивую связь с глобально перемещающимися объектами как на территории страны, так и за её пределами.

В целях модернизации проводных линий связи, а также организации доступа объектов Минобороны России в единую сеть связи Вооружённых Сил спланированы работы по организации цифровой системы передачи в различных направлениях с выходом в кольцо DWDM (магистральный интернет), а также по строительству радиорелейных линий связи с использованием перспективных цифровых радиорелейных станций и волоконнооптических линий связи в рамках присоединения объектов Минобороны России к единой сети электросвязи России.

Наиболее интенсивно современными средствами связи оснащается полевой компонент системы связи. Это позволит значительно повысить её пропускную способность, устойчивость, а также мобильность за счёт использования перспективных радио- и спутниковой связи, обеспечить должностных лиц необходимыми услугами связи не только на стоянке, но и в движении. С целью повышения защищённости полевых аппаратных используются перспективные бронированные шасси и кузовафургоны.

Основа системы связи тактического звена управления – система радиосвязи, которая в настоящее время строится на радиостанциях комплекса «Акведук», поставляемых в войска в составе изделия единой системы управления тактическим звеном. На смену в войска будут поставлены радиостанции шестого поколения, а именно портативные и базовые возимые радиостанции. В рамках работ по совершенствованию системы спутниковой связи проводится обновление группировки космических аппаратов. Запущен модернизированный космический аппарат «Меридиан-М».

В целях развёртывания земного комплекса широкополосной сети связи «Благовест» планируется ввести в эксплуатацию ряд центральных земных станций. В ходе плановых работ в этом году завершится создание отечественной контейнерной земной станции, переносных абонентских терминалов миллиметрового диапазона с пропускной способностью до 10 Мбит/с.

Указанные мероприятия позволят значительно повысить пропускную способность, минимизировать аренду «гражданского» ресурса, расширить зоны обслуживания и обеспечить персональной спутниковой связью соответствующих должностных лиц.

Использование каналов связи из сети связи общего пользования позволило обеспечить функционирование систем связи и боевого управления Вооружённых Сил РФ и готовность подразделений связи к обеспечению управления войсками. Для организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, организациями, не входящими в состав Вооружённых Сил, используются точки доступа к сети интернет. Наличие доступа к ресурсам сети позволило предоставить пользователям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к сети интернет подключены военные комиссариаты и военные представительства Минобороны России в рамках функционирования единой информационной системы.

В настоящее время огромное внимание руководящим составом Минобороны России уделяется проведению различных мероприятий с использованием средств защищённой видео-конференц-связи. Продолжается наращивание каналов защищённой телефонной и видеосвязи между министерствами обороны Российской Федерации и других иностранных государств. Совместно с объединённым штабом ОДКБ разработана и реализована схема защищённой мультисервисной сети связи в интересах уставных органов государств – членов ОДКБ.

Не менее важные задачи – совершенствование воздушного и морского эшелонов системы связи Вооружённых Сил. Продолжается оснащение пунктов управления Воздушно-космических сил современными средствами связи. Завершаются работы по созданию перспективных полевых узлов связи объединений и соединений ВКС. В этом году завершатся государственные испытания комплекса средств связи системы воздушно-наземной связи оперативно-тактической авиации. Комплекс позволит обеспечить ведение речевого обмена, передачу целеуказаний и навигационной информации наземных пунктов.

В ходе совершенствования морского эшелона системы связи спланировано оснащение новыми интегрированными комплексами связи как надводных кораблей, так и подводных лодок и судов обеспечения. На береговых объектах связи проводятся мероприятия по модернизации комплексов обмена данными, что позволит значительно уменьшить время доведения целеуказаний.

Выполненные мероприятия обеспечат гарантированное доведение информации до потребителей, повысят помехоустойчивость и пропускную способность, сократят типаж и количество средств связи на объектах ВМФ, а также продлят срок службы сверхдлинноволновых радиостанций. Успешное решение задач развития системы связи Вооружённых Сил РФ позволит существенно улучшить как основные оперативно-временные показатели системы управления Вооружёнными Силами, так и тактико-технические характеристики перспективных средств (комплексов) связи, в том числе: обеспечить устойчивость направлений связи в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия; увеличить пропускную способность направлений связи в десятки раз; создать взаимоувязанную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Вооружённых Сил РФ на основе интеграции стационарных и полевых систем связи видов и родов войск Вооружённых Сил.