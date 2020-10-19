Пролежавший более 70 лет на дне Баренцева моря танк «Шерман» пополнил коллекцию Парка «Патриот»

Полностью восстановленный, практически в идеальном состоянии и на ходу танк «Шерман» M4A2(76)W пополнил коллекцию Парка «Патриот» в Кубинке. Пробыв более 70 лет под толщей воды Баренцева моря, он был поднят на поверхность водолазами Северного флота.

Американское судно «Томас Дональдсон», шедшее в составе конвоя JW-65 и перевозившее Советскому Союзу по ленд-лизу вооружение и военную технику, в том числе и танки «Шерман», 24 марта 1945 года на входе в Кольский залив было потоплено немецкой подводной лодкой U-995.

Поднятые с его борта танки являются единственным сохранившимся вариантом среднего танка M4A2 c 76-мм пушкой – М1M4A2(76)W, что делает их схожими по боевым характеристикам с легендарным танком Т-34-85.

Первые танки данного типа начали поступать в СССР в сентябре 1944 года и сразу же отправлялись на фронт.

На боевых машинах данного типа сражались Герои Советского Союза гвардии капитан Якушкин Иван Игнатьевич и младший лейтенант Сивков Вадим Александрович.

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В Советский Союз, по американским данным, по ленд-лизу было поставлено 1990 танков «Шерман» с 75-мм пушкой и 2073 с 76-мм. В мае 1945 года Красная Армия получила и некоторое количество танков с горизонтальной подвеской, которые приняли участие в разгроме Квантунской армии.

Бронетехника данного типа принимала участие в освобождении Украины и Белоруссии, Польши, Чехословакии и Австрии, в Будапештской операции и штурме Берлина.