Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Пролежавший более 70 лет на дне Баренцева моря танк «Шерман» пополнил коллекцию Парка «Патриот»

Роман Захаров
23:26 19.10.2020
Боевую машину со дна Баренцева моря подняли водолазы Северного флота.
Пролежавший более 70 лет на дне Баренцева моря танк «Шерман» пополнил коллекцию Парка «Патриот»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полностью восстановленный, практически в идеальном состоянии и на ходу танк «Шерман» M4A2(76)W пополнил коллекцию Парка «Патриот» в Кубинке. Пробыв более 70 лет под толщей воды Баренцева моря, он  был поднят на поверхность водолазами Северного флота.

Американское судно «Томас Дональдсон», шедшее в составе конвоя JW-65 и перевозившее Советскому Союзу по ленд-лизу вооружение и военную технику, в том числе и танки «Шерман», 24 марта 1945 года на входе в Кольский залив было потоплено немецкой подводной лодкой U-995.

Поднятые с его борта танки являются единственным сохранившимся вариантом среднего танка M4A2 c 76-мм пушкой – М1M4A2(76)W, что делает их схожими по боевым характеристикам с легендарным танком Т-34-85.

Первые танки данного типа начали поступать в СССР в сентябре 1944 года и сразу же отправлялись на фронт.

На боевых машинах данного типа сражались Герои Советского Союза гвардии капитан Якушкин Иван Игнатьевич и младший лейтенант Сивков Вадим Александрович.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Советский Союз, по американским данным, по ленд-лизу было поставлено 1990 танков «Шерман» с 75-мм пушкой и 2073 с 76-мм. В мае 1945 года Красная Армия получила и некоторое количество танков с горизонтальной подвеской, которые приняли участие в разгроме Квантунской армии.

Бронетехника данного типа принимала участие в освобождении Украины и Белоруссии, Польши, Чехословакии и Австрии, в Будапештской операции и штурме Берлина.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:20 В стране и мире
Власти Петербурга вводят запрет на работу ресторанов после 23:00
21:00 В стране и мире
Видео
Названы страны, в которых будут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
20:52 В стране и мире
Новак: в ОПЕК+ договорились о продолжении сделки по сокращению добычи
20:33 В стране и мире
СМИ: в США предъявили обвинение в кибератаках шести россиянам
16:12 Армия
Видео
Военные из России начали развертывание госпиталя для пациентов с COVID-19 в Абхазии
Популярное
Популярное
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.