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Стрельба по морским минам и запуск «Калибров»: как проходят учения Каспийской флотилии

Павел Ремнев
Алина Дзгоева
19:43 19.10.2020
На Каспии проходят контрольные учения, в рамках которых военным морякам ежедневно поступают новые вводные и задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На морских полигонах Каспия сейчас проходят контрольные учения, в ходе которых проверяются навыки и слаженность экипажей. Ежедневно военнослужащим поступают новые вводные и задачи.

Самолетов «неприятеля» во время одной из «атак» не было видно, но расчетам зенитных комплексов «Оса» это и не нужно. Ведь они способны поразить цель даже за горизонтом.

В небе двойка многоцелевых истребителей - бомбардировщиков Су34 - имитировала заход на цель. Задача авиации «противника» – незаметно подобраться на расстояние удара и крылатыми ракетами атаковать группу кораблей.

Но дежурные расчеты противовоздушной обороны заметили самолеты задолго до того, как они вышли на нужную дистанцию. Военные моряки успели подготовиться.

Тридцатимиллиметровая шестиствольная пушка может сделать около пяти тысячи выстрелов в минуту. Этого достаточно, чтобы создать «щит» из свинца на пути крылатых ракет. Цель была уничтожена, а корабельная группа, выставив дымовую завесу, покинула опасный район.

Но на пути оказались морские мины. Корабли сразу активировали средства радиоэлектронной защиты. Опасные препятствия были обнаружены и уничтожены из крупнокалиберного пулемета.

Тем временем, береговые расчеты радиолокационных станций «Подсолнух» обнаружили эскадру  условного противника.  Данные о местонахождении целей получили артиллеристы ударной группы. Корабли заняли позиции для атаки. После нажатия кнопки крылатые ракеты «Калибр» уничтожили «неприятеля». Это, конечно, не самая зрелищная, но очень важная часть учений.  Пуск - электронный, однако все просчитано точно так же, как в реальном бою.

А корабли отправились на новое задание. Впереди у военных моряков - отработка задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

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