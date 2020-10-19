Фрегат «Адмирал Макаров» возвращается из Средиземного моря в Севастополь

Фрегат «Адмирал Макаров» проходит проливы Дарданеллы и Босфор после выполнения задач в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«После захода в Черное море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, после чего зайдет в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь», - говорится в сообщении.

В Средиземном море фрегат «Адмирал Макаров» выполнял задачи с июня 2020 года.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».