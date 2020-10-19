Корабли Каспийской флотилии «уничтожили» авиацию условного противника на учениях

Масштабные учения Каспийской флотилии стартовали в рамках итоговой проверки за учебный год. Экипажи вступили в бой с условным противником и уничтожили воздушные и морские цели.

Задачей флотилии стали ликвидация авиации и уход из-под огня. Мины условного противника обнаружили в 300 метрах от одного из кораблей. Экипаж расчистил путь с помощью крупнокалиберного пулемета.

Роль нарушителей воздушной границы играли истребители Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-34, которые взлетели с аэродрома в Ростовской области. Обнаружить их удалось с помощью радиолокационной станции «Подсолнух». Она позволяет распознать объекты как в море, так и в небе на разных высотах - в пределах прямой видимости и за линией горизонта.

Всего в морских маневрах задействовали шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.