Экипаж «Дагестана» потушил «пожар» на корабле

В Каспийском море экипаж ракетного корабля «Дагестан» ликвидировал условный пожар на борту. Учения там проходят в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе выполнения задач в море моряки отработали порядок действий аварийно-спасательных партий при ликвидации возгорания во внутренних помещениях корабля на ходу», - говорится в сообщении.

По замыслу учений причина пожара - замыкание электрического кабеля. Моряки потушили пламя и отработали практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены ГВПП-100, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены.

«Дагестан» - дальнейшее развитие ракетного корабля «Татарстан». Длина корабля - 102,1 метра, ширина - 13,2 метра. Дальность плавания с 14-узловой экономической скоростью - более 3,5 тысячи миль.