Десантирование с вертолета и преодоление препятствий: штурмовые подразделения провели тренировку в Арктике

В Мурманской области штурмовые инженерные подразделения Северного флота отработали действия в суровых условиях Арктики.

В программе тренировок было десантирование из вертолета по канату, инженерная разведка, преодоление полосы препятствий, а также метание саперной лопаты.

Штурмовые подразделения были сформированы в мотострелковых бригадах и морском инженерном полку Северного флота. Чтобы попасть туда, нужно пройти особый отбор: в первую очередь внимание уделялось физической подготовке.