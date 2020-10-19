Десантирование с вертолета и преодоление препятствий: штурмовые подразделения провели тренировку в Арктике
В программе тренировок военнослужащих было также метание в мишень саперной лопаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Мурманской области штурмовые инженерные подразделения Северного флота отработали действия в суровых условиях Арктики.
В программе тренировок было десантирование из вертолета по канату, инженерная разведка, преодоление полосы препятствий, а также метание саперной лопаты.
Штурмовые подразделения были сформированы в мотострелковых бригадах и морском инженерном полку Северного флота. Чтобы попасть туда, нужно пройти особый отбор: в первую очередь внимание уделялось физической подготовке.