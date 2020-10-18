Военные из российского ЦПВС передали три тонны гуманитарной помощь жителям села в Алеппо

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон доставили для сирийцев отдаленного сила Али эль Хаза, располагающегося в провинции Алеппо, крупный гуманитарный груз.

«Бедун», что с арабского переводится «без», - однокоренное слово к «бедуину». Так называют жителей пустыни. И они действительно живут без воды, без газа и часто - средств к существованию.

«Мы здесь живем не богато. Слава Богу вы привезли помощь. Многие нуждаются в продуктах. Но мы уверены, что эти тяжелые времена скоро пройдут, и наша страна вновь будет процветать, как раньше», - поделился местный житель Турки Аль Мухаммед.

Россия передала людям, проживающим в Али эль Хаза, три тонны гуманитарной помощи. Для разгрузки машин с привезенными продуктами и вещами даже пригодилась помощь населения.

«Сегодня мирному населению выдано более 400 продовольственных наборов, состоящих из продуктов первой необходимости: мука, крупа, чай, сахар», - рассказал представитель российского ЦПВС в Алеппо Александр Митряхин.

Местные власти заранее составили списки семей наиболее нуждающихся в помощи и выдали соответствующие талоны. По настоянию российских офицеров вперед пропустили женщин, большинство из которых вдовы.

«Они хозяйничали здесь три года, пока наша армия при поддержке русских друзей не изгнала их с нашей благословенной земли. Это были самые тяжелые времена для нас, поэтому спасибо России за помощь и поддержку. Она крайне важна», - высказался старейшина поселка Хаваш Ах Азвад.

Даже в такое тяжелое для жизни место люди стали возвращаться сразу после того, как боевиков изгнали с территории. Жизнь в различных областях страны постепенно восстанавливается. Так, в Алеппо на месте старого разрушенного рынка Сукльхель в настоящее время проводятся работы по строительству огромного современного торгового центра.