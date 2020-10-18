Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота прибыл в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19

В Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В составе колонны - 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

«В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ», - говорится в сообщении ведомства.

Подразделения РХБЗ в кратчайшие сроки развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники для дезинфекции. Затем военнослужащие и медработники Абхазии оценят объем работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Также в Абхазию прибыли военные мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа для увеличения коечного фонда. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий он будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

С просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны к Сергею Шойгу ранее обратилось министерство обороны Абхазии. По последним данным, в стране выявлено 2672 заболевших.