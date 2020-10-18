Корабли Каспийской флотилии отразили воздушный удар «противника» в рамках итоговой проверки

В ходе итоговой проверки министерства обороны за 2020 год экипажи Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России. провели совместные учения с дежурной сменой территориального центра управления по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению воздушных ударов условного противника.

Уточняется, что в учениях были задействованы дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) центров управления соединений, корабельные ударные группы в составе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг», дивизион ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии и радиотехнические подразделения объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Согласно легенде, средствами ПВО обнаружена групповая цель, классифицированная, как самолеты условного противника. По сигналу Центра управления КФл средства ПВО кораблей приведены в готовность, начат прием и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной защиты.

«Роль условного противника на учении выполнили истребители Су-27 и штурмовики Су-25 объединения ВВС и ПВО ЮВО, которые имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе отражения средств воздушного нападения учебные цели - светящиеся авиабомбы САБ-250 - были уничтожены из зенитно-артиллерийской установки «Палаш», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

Кроме того, в учениях были отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО.

Подразделения РЭБ КУГ отработали действия по выведению из строя навигационных систем авиации и радиоэлектронной техники надводных кораблей условного противника.

Помимо этого, 18 октября экипажи КФл в составе корабельных ударных групп (КУГ) провели совместные учения с боевыми расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух» по обнаружению и уничтожению кораблей условного противника в морском полигоне в акватории Каспийского моря.

«Одной из главных особенностей РЛС «Подсолнух» является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта».

По замыслу учений, расчетами РЛС была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации, которые были идентифицированы как условный противник.

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» и малых ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич», получив данные по объектам, произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара.

Боевые расчеты КУГ совершили электронные пуски ракет «Калибров», уничтожив корабли - носители высокоточного ракетного оружия условного противника.

Проводимые мероприятия в ходе контрольной проверки не несут угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.