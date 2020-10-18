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«Калибры» уничтожили высокоточное оружие «противника» на учениях в Каспийском море

Алексей Курильченко
10:19 18.10.2020
В маневрах принимают участие экипажи кораблей Каспийской флотилии ВМФ России.
«Калибры» уничтожили высокоточное оружие «противника» на учениях в Каспийском море
© Фото: Минобороны

Корабельные ударные группы Каспийской флотилии провели совместные учения с боевыми расчетами загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух». В ходе маневров военнослужащие отрабатывали техники обнаружения и уничтожения кораблей условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно сценарию учений, РЛС обнаружила группу кораблей и палубных вертолетов, которые были идентифицированы как условный противник. После получения данных от «Подсолнуха», ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара.

В результате боевым расчетам удалось успешно уничтожить противника с помощью ракет «Калибр» - техника условного противника идентифицировалась как носитель высокоточного оружия.

В Минобороны отметили, что одной из главных особенностей РЛС «Подсолнух» является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Каспийской флотилии успешно отработали упражнения артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям

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