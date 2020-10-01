Мощный щит: под Хабаровском на боевое дежурство заступили комплексы С-400

Дальневосточное небо прикрыли от ударов с воздуха расчеты зенитных ракетных систем С-400, заступившие на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Уточняется, что комплексы С-400 сменили своих предшественников С-300 совсем недавно. Несмотря на то, что они во многом похожи, личному составу пришлось пройти интенсивное трехмесячное обучение.

«Фазы предельной концентрации сменяются тренировками-симуляциями, вот как сейчас - в дальневосточном небе обнаружен самолет условного противника. Мы видим как разворачиваются пусковые установки, чтобы совершить запуск, как только поступит команда», - передает с места корреспондент Алексей Збарский.

Отмечается, что у С-400 степень автоматизации намного выше своего предшественника - за большую часть процессов отвечает электроника.

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