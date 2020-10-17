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Морская авиация Балтфлота отработала бомбовые удары на полигоне под Калининградом

Валентина Пескова
21:42 17.10.2020
Экипажи бомбардировщиков Су-24М в рамках учебной тревоги разгромили наземные цели в Калининградской области на высоте от 500 м и 1 км.
Морская авиация Балтфлота отработала бомбовые удары на полигоне под Калининградом
© Фото: Минобороны РФ

Морская авиация Балтийского флота нанесла бомбовые удары по полигону в Калининградской области в рамках учебной тренировки. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту, в учебном бою экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали удары по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

Летчики выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, которые имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Учение проводилось с использованием авиационных бомб ДОСАБ-100Т и П-50Т.

«Упражнение выполнялись на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения», - отметили в ЗВО.

В учебных полетах были также задействованы порядка десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

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