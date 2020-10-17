Сквозь облака и ночную мглу: яркие кадры учений МиГ-31 и Су-24 под Мурманском

В отдельном смешанном авиационном полку объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированном в Мурманской области, прошли плановые учебно-тренировочные полеты личного состава истребительной и бомбардировочной эскадрилий на самолетах МиГ-31 и Су-24.

Элементы программы военные выполнили в сложных метеоусловиях – при экстремально низкой облачности и плохой видимости. Помимо этого, и в ночное время, когда приходилось работать, буквально, по приборам.

Такие полеты называют самыми напряженными, поскольку они требуют особой концентрации. Не отменяя при этом сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Занятия в небе проводились с целью совершенствования подготовки молодых летчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного состава авиаполка.

За время летной смены было совершено более 40 вылетов. Практические навыки на высоте 700 метров отработали свыше 20 экипажей.