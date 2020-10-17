Военнослужащие армейского корпуса РХБЗ Минобороны РФ окажут помощь в борьбе с коронавирусом в Абхазии

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны Российской Федерации собрали отряд специалистов для оказания помощи в предотвращении роста заболеваемости COVID-19 на территории Республики Абхазия. В составе отряда около 30 военнослужащих.

Колонна из 11 спецавтомобилей, в составе которой имеются авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, уже отправилась на точку дислокации в Абхазии с Крымского полуострова.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, перед выездом в Абхазию, члены отряда провели тщательный техосмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты. Также солдаты прошли обследование – признаков заражения COVID-19 не выявлено.

По прибытии на место дислокации, бойцы РХБЗ развернут пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий, сообщают в Минобороны.