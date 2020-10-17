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Икону князя Дмитрия Донского передали управлению военной полиции по ЗВО

Алексей Баранов
14:59 17.10.2020
Святой Благоверный князь Дмитрий Донской признан небесным покровителем военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония привнесения иконы Святого Благоверного князя Дмитрия Донского региональному управлению военной полиции по Западному военному округу.

В воинском Храме во имя Святого Равноапостольного князя Владимира, расположенном в здании военной полиции, отец Василий совершил чин освящения иконы, после чего передал образ военным полицейским. Икона написана мастером Ильей Пивником – художником мастерской при духовно-просветительском центре Храма во Имя Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке.

Также в ознаменование 160-й годовщины со дня открытия воинского храма была отслужена литургия в память о Святом Преподобномученике Иерофее Афинском, в честь которого был освящен храм до закрытия в 1917 году.

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