На предельно малой высоте: пилоты Ан-12 и Ан-26 выполнили полеты в сложных метеоусловиях под Тверью

В Тверской области на аэродроме Мигалово в рамках контрольной проверки за 2020 год прошли полеты самолетов Ан-12 и Ан-26. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи военно-транспортной авиации отработали порядок действий в различных нештатных ситуациях. Особое внимание уделялось действиям экипажа при посадке самолетов с уходом на второй круг и отработке взаимодействия с группами руководства полетами на аэродромах. В частности, летчики выполняли проход над взлетно-посадочной полосой на малых и предельно малых высотах, менее 50 метров.

Полеты военно-транспортной авиации проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации для поддержания высокого профессионализма экипажей.