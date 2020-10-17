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Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели тренировку по связи

Кирилл Васин
13:21 17.10.2020
В ходе тренировки по вводной различными способами налаживались каналы связи между кораблями в море, а также с береговым центром управления КФл, узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей и с расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух».
Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели тренировку по связи
© Фото: Минобороны РФ

На переходе в назначенный морской район для выполнения задач боевой подготовки экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели комплекс корабельных учений, в ходе которых штабом соединения были проверены знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в ордере в составе корабельных ударных групп (КУГ), проведены занятия с офицерским составом по организации противовоздушной и противоминной обороны в море.

Кроме того, экипажи кораблей КУГ провели тренировку по связи, в ходе которой по вводной различными способами налаживались каналы связи между кораблями в море, а также с береговым центром управления КФл, узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей и с расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух».

Тренировка по связи проводилась в различных районах Каспийского моря с целью отладки качества связи и повышения уровня прохождения сигналов.

Также на кораблях проведены учения по организации борьбы за живучесть на переходе морем, по прохождению кораблями узкостей, тренировки вахтенных сигнальщиков по использованию светотехнических средств связи, занятия с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

На судах обеспечения, следующих в морской полигон, проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп (КТГ), выполняющих задачи в море.

Помимо этого, на кораблях Каспийской флотилии на переходе в морские полигоны проведены учения по РХБ защите. Экипажи кораблей КФл уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений.

Также экипажи кораблей Каспийской флотилии уничтожили условных подводных диверсантов. По замыслу учений экипаж флагмана КФл ракетного корабля «Татарстан», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных «диверсантов» с помощью бортового гидроакустического вооружения.

Корабли Каспийской флотилии приступили к масштабным учениям в рамках итоговой проверки за 2020 год. Маневры пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в учениях будут задействованы шесть кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», семь самолетов и более 400 военнослужащих.

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