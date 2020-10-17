Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе учений успешно обезвредили минные заграждения

Корабельные ударные Каспийской флотилии отработали противоминные учения на переходе морем в рамках начального этапа итоговой проверки за 2020 год. О ходе учений рассказали в Министерстве обороны России.

Согласно сценарию учений, по курсу следования отряда боевых кораблей в акватории Каспийского моря были обнаружены минные заграждения. После проведения разведывательного поиска, экипажи кораблей обезвредили мины различными способами, включая артиллерийский обстрел.

Также в Минобороны сообщили о втором этапе учений. В ходе маневров, экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.