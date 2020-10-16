Дозаправка Ту-95МС на высоте 6 000 метров: кадры полетов стратегических ракетоносцев в Амурской области

В Амурской области на аэродроме Украинка экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты в сложных метеоусловиях в рамках контрольной проверки за учебный период. Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 4 часов.

В ходе полетов летчики дальней авиации отработали дозаправку в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6 000 метров на скорости более 550 километров в час. Расстояние между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцем составляло менее 20 метров.

Полетные задания выполнены как в светлое, так и в темное время суток. Командиром авиационного соединения гвардии полковником Андреем Малышевым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении данных полетных заданий.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.