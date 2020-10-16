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Маневры в горах и на морском побережье: кадры масштабных учений войск ЮВО и армии Абхазии

Анна Берестовая
05:53 16.10.2020
В учениях приняли участие более 1,5 тысяч человек и 400 единиц военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа вместе с представителями Минобороны Абхазии приступили к проведению совместного батальонного тактического учения в горах и на морском побережье Республики.

На полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки, разведчики, артиллеристы, танкисты и зенитчики провели общевойсковые бои в наступлении и обороне, а также совершили тактические маневры в условиях горно-лесистой местности.

Кроме того, личный состав совместной разнородной группировки войск двух стран отработал маневренную оборону береговой линии от морского десанта условного противника. Военнослужащие установили фортификационные сооружения вдоль берега, выполнили маскировку боевых машин и нанесли огневое поражение надводным средствам условного противника.

Основной целью совместных учений явилось совершенствование слаженности подразделений и навыков военнослужащих по эффективному выполнению совместных боевых задач при ведении современного общевойскового боя.

Всего в тактическом учении приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, было задействовано примерно 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Тигр» и другое современное вооружение.

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