Быт военных изнутри: как выглядит закрытый гарнизон Оленегорск-2 под Мурманском

Этот военный городок, пожалуй, один из самых закрытых в стране. В расположенном в центре Мурманской области гарнизоне Оленегорск-2 крайне редко бывают гости. Съемочной группе телеканала «Звезда» одной из немногих повезло своими глазами увидеть жизнь и быт военнослужащих.

«У нас есть кафе, парикмахерская, больница. Очень удобно. В шаговой доступности есть педиатр, мы можем сходить к нему», - рассказал один из военнослужащих-контрактников Сергей Бондаревский.

Другой житель местного военного городка Дмитрий Мансуров поддержал коллегу, рассказав, что вокруг все обустроено с достаточным удобством.

«Живется очень комфортно. Как видите, у нас три кровати. Втроем живем тут. Тумбочки у нас с замком, можно хранить личные вещи. Ноутбуки разрешены. Телевизор смотрим в свободное время», - поведал он.

Жилье – пока общежитие, но зато «с иголочки», есть инфраструктура, спортивный зал (и не один), бассейн.

Командир соединения 12-го главного управления Минобороны РФ Сергей Зернов рассказал, что необходимо военнослужащим, оказавшимся здесь.

«Люди должны быть заинтересованы, мотивированы, иметь классность, иметь высший уровень физической подготовки. Для этого учебно-материальная база и создана на объекте», - отметил Зернов.

Сегодня военный городок насчитывает две тысячи жителей, но в будущем ожидается больше. Решением министра обороны соединение 12-го главного управления переходит на контрактную службу. Теперь вместо срочников войсковая часть набирает 300 контрактников.