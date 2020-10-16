В Белоруссии завершился заключительный этап учений «Нерушимое братство - 2020»

Сегодня на полигоне Лосвидо под Витебском крупным практическим эпизодом завершились учения «Нерушимое братство - 2020», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Коллективные миротворческие силы отработали выполнение задач в ходе ведения операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществили в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с военной полицией и спасательными подразделениями отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни», - говорится в сообщении.

За ходом заключительного этапа наблюдали генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Также на мероприятии присутствовали официальные делегации государств - членов ОДКБ, международных организаций и 14 военных атташе, в том числе от Германии, Чехии, Турции и Польши.

Россию на учениях представляли 140 военнослужащих Центрального военного округа и 40 единиц военной техники, в том числе пара вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24 «Крокодил».