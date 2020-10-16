Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве

Министры обороны России Сергей Шойгу и Казахстана Нурлан Ермекбаев в пятницу подписали в Нур-Султане межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве.

«Обычно в таких случаях подписывается межправительственное соглашение, здесь подписан межгосударственный договор о военном сотрудничестве, что по значимости и важности на несколько порядков выше», - пояснили в Минобороны.

Также Шойгу и Ермекбаев подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2021 год, который, как отметили в Министерстве обороны России, «по всем разделам кратно шире, чем был план на текущий год».

«Комплекс мероприятий намного шире. Это говорит о стратегическом характере партнерства двух стран в военной области», - сказали в Минобороны.

Со своей стороны, пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что по итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

По данным казахстанского оборонного ведомства, после его вступления в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.

Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск, указывается в сообщении.

В Минобороны Казахстана добавили, что обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.