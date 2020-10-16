Армия Шойгу: договор о военном сотрудничестве соответствует уровню интеграции РФ и Казахстана Андрей Аркадьев В ходе поездки в Нур-Султан планируется подписать ряд документов, главный из которых - межгосударственный договор о военном сотрудничестве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bill Ingalls, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Межгосударственный российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве, который планируется подписать в пятницу, полностью отвечает достигнутому уровню интеграции двух стран в области безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Предлагаю перейти к обсуждению актуальных вопросов взаимодействия, а затем подписать ряд документов, основной из которых - межгосударственный договор о военном сотрудничестве. Его положения полностью отвечают современным условиям и достигнутому уровню интеграции в области безопасности», - сказал Шойгу в пятницу на переговорах с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. По словам министра, Казахстан - одна из немногих, если не единственная страна, с которой у РФ такое широкое военное сотрудничество и столь глубокое и всеобъемлющее соглашение. Он отметил, что искренне рад встрече и возможности обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны. Шойгу также заявил, что Казахстан - основной стратегический союзник и ближайший партнер России. Несмотря на пандемию, военное сотрудничество между двумя странами поступательно развивается, оно организовано в соответствии со среднесрочной программой двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2019-2021 годы, добавил министр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика