Армия Миротворцы России и Белоруссии устранили последствия «подрыва» цистерны с аммиаком Андрей Аркадьев Заключительный этап учений проходит в эти минуты на полигоне Лосвидо в Витебской области. © Фото: Минобороны России Российские и белорусские миротворцы устранили последствия «подрыва» автоцистерны с аммиаком на учениях «Нерушимое братство-2020», которые проходят под Витебском (Белоруссия), сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «Беспилотный летательный аппарат Республики Беларусь в ходе ведения воздушной разведки обнаружил подрыв автоцистерны с нанесенным знаком "Химическая опасность". Подразделения РХБ защиты Российской Федерации с помощью специальных машин провели разведку и обнаружили повреждение цистерны, в котором перевозили аммиак», - говорится в сообщении. Военные совместно с сотрудниками МЧС Республики Беларусь оперативно ликвидировали очаги заражения. Чтобы не допустить дальнейшего распространения ядовитого вещества на ветреной стороне была поставлена специальная водяная завеса. За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» наблюдают Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также участвуют официальные делегации государств - членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика