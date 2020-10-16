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Миротворцы России и Белоруссии устранили последствия «подрыва» цистерны с аммиаком

Андрей Аркадьев
12:48 16.10.2020
Заключительный этап учений проходит в эти минуты на полигоне Лосвидо в Витебской области.
Миротворцы России и Белоруссии устранили последствия «подрыва» цистерны с аммиаком
© Фото: Минобороны России

Российские и белорусские миротворцы устранили последствия «подрыва» автоцистерны с аммиаком на учениях «Нерушимое братство-2020», которые проходят под Витебском (Белоруссия), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Беспилотный летательный аппарат Республики Беларусь в ходе ведения воздушной разведки обнаружил подрыв автоцистерны с нанесенным знаком "Химическая опасность". Подразделения РХБ защиты Российской Федерации с помощью специальных машин провели разведку и обнаружили повреждение цистерны, в котором перевозили аммиак», - говорится в сообщении.

Военные совместно с сотрудниками МЧС Республики Беларусь оперативно ликвидировали очаги заражения. Чтобы не допустить дальнейшего распространения ядовитого вещества на ветреной стороне была поставлена специальная водяная завеса.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» наблюдают Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также участвуют официальные делегации государств - членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

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