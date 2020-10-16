Армия Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве Андрей Аркадьев В ходе официального визита министра предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана. © Фото: Минобороны России Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с визитом в Казахстан. Министр обсудит с военно-политическим руководством страны актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Нур-Султана. В ходе визита запланировано подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, сообщает Министерство обороны РФ. «Планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между Министерствами обороны на 2021 год», - говорится в сообщении. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ход реализации программы стратегического партнерства между Россией и Казахстаном на 2019-2021 годы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика