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Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве

Андрей Аркадьев
11:49 16.10.2020
В ходе официального визита министра предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана.
Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
© Фото: Минобороны России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с визитом в Казахстан. Министр обсудит с военно-политическим руководством страны актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Нур-Султана.

В ходе визита запланировано подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, сообщает Министерство обороны РФ.

«Планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между Министерствами обороны на 2021 год», - говорится в сообщении.

Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ход реализации программы стратегического партнерства между Россией и Казахстаном на 2019-2021 годы.

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