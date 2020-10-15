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«Белые Лебеди» над северными морями: опубликованы кадры полета Ту-160

Вадим Синицын
04:58 15.10.2020
На некоторых этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями сил ВВС Норвегии и Великобритании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий северных морей. Министерство обороны России публикует видео полета.

Продолжительность его составила около 12 часов. На некоторых этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями сил ВВС Норвегии и Великобритании. Также самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ.

Все полеты ВКСРФ выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ране российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии. Полет выполнялся с аэродрома Энгельс в рамках активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство - 2020».

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