Евкуров проверил готовность полигонов под Калининградом к новому периоду обучения в войсках

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на полигоне 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота «Хмелевка», на котором ежегодно проводится конкурс «Морской десант» Армейских международных игр, проверил исполнение поручений по модернизации учебно-материальной базы. А в ходе практических занятий по морской десантной подготовке ознакомился с устройством и характеристиками малого десантного корабля на воздушной подушке проекта 12321 «Евгений Кочешков». Кроме того, с личным составом бригады были тренировки по загрузке-выгрузке боевой техники на его борт.

Как доложил заместителю министра командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, полигоны Минобороны РФ в Калининградской области - «Хмелевка» и «Правдинский» - готовы к новому периоду обучения в войсках.

Уникальность полигона «Хмелевка» в том, что его площадь превышает 1200 гектаров с 6,5-километровой береговой линией. Это позволяет вести артиллерийский огонь по морским целям

на дальность до 28 км, а также проводить ротные

и батальонные учения.

Командующий 11 армейским корпусом Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский на общевойсковом полигоне «Правдинский» доложил Юнус-Беку Евкурову о том, что, начиная с 1 декабря, на данном полигоне будут проходить мероприятия по боевой подготовке военнослужащих соединений и частей, входящих в состав корпуса.

По окончании контрольных занятий мотострелковых подразделений на БМП-2 на танкодроме замминистра отметил, что после проведенной модернизации на полигоне «Правдинский» можно будет отрабатывать различные сценарии маневров на современной технике, поступающей в войска, с учетом накопленного опыта в локальных войнах и конфликтах, в том числе и в борьбе с международным терроризмом.