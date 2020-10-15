Ликвидация охраны и захват важных документов: в Приамурье прошли учения разведчиков

Новейшее оружие применили разведчики Восточного военного округа на учениях в Амурской области. Бойцы провели рейд в тылу условного противника, в ходе которого использовали современные снайперские винтовки СВ-98, автоматы АК-12 и модернизированные пулеметы «Печенег».

По сценарию учений, разведчики совершили двадцатикилометровый марш-бросок и организовали засаду. Перед военнослужащими поставили задачу - захватить ценные документы. Их добыли после того, как плотным и точным огнем ликвидировали охрану.

Особый упор в тренировке делался на скрытности, маскировке и внезапности. В общей сложности, к учениях привлекли более 150 военнослужащих.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.