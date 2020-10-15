Большие маневры: Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по «противнику» под Челябинском

Истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24 подняли в небо в Челябинской области. На аэродроме Шагол с начала недели проходят летно-тактические учения, в них задействованы около 20 экипажей.

Летчики отработали удар по наземным целям ракетами «воздух-поверхность». По легенде учений разведка обнаружила аэродром условного противника и звеньям Су-34 была поставлена задача нанести ракетно-бомбовый удар. В результате «вражеский» объект был разрушен, его авиация и бронетехника уничтожены.

Также на этой неделе Су-34 выступили в роли условного противника в учениях с подразделениями соединения радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие применили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», способные не только обнаружить цель на высоте несколько километров, но и вывести всю его электронику, фактически лишив противника боеспособности.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.