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Большие маневры: Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по «противнику» под Челябинском

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
10:38 15.10.2020
Объект был разрушен, его авиация и бронетехника уничтожены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24 подняли в небо в Челябинской области. На аэродроме Шагол с начала недели проходят летно-тактические учения, в них задействованы около 20 экипажей.

Летчики отработали удар по наземным целям ракетами «воздух-поверхность». По легенде учений разведка обнаружила аэродром условного противника и звеньям Су-34 была поставлена задача нанести ракетно-бомбовый удар. В результате «вражеский» объект был разрушен, его авиация и бронетехника уничтожены.

Также на этой неделе Су-34 выступили в роли условного противника в учениях с подразделениями соединения радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие применили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», способные не только обнаружить цель на высоте несколько километров, но и вывести всю его электронику, фактически лишив противника боеспособности.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

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