«Нерушимое братство»: миротворцы ОДКБ проводят подготовку к операции по поддержанию мира

Миротворцы стран ОДКБ готовятся к операции по поддержанию мира. Совместные действия отрабатывают на полигоне Лосвидо в Белоруссии.

Участникам командно-штабных учений «Нерушимое братство» в этом году предстоит показать, как сопровождают колонны с гуманитарными грузами, занимают зоны ответственности и вместе противостоят нападению. Миротворцы также учатся оказывать первую медицинскую помощь, патрулировать местность, работать на контрольно-пропускных пунктах и противодействовать массовым беспорядкам.

Большая совместная тренировка собрала на полигоне больше 900 военнослужащих. В учениях задействованы БТРы, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», беспилотники и ударные вертолеты, а также спецмашины связи и инженерная техника дистанционного разминирования.