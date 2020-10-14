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Эхо войны: морской тральщик «Александр Обухов» обезвредил немецкие мины времен ВОВ на Балтике

Максим Румянцев
Кирилл Васин
06:30 14.10.2020
Морской тральщик «Александр Обухов» - представитель самого современного класса кораблей противоминной обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Немецкие мины времен Второй мировой войны обезвредили на Балтике. Опасные находки на глубине обнаружил и уничтожил экипаж военного тральщика «Александр Обухов».

Мину обнаружили в судоходном районе акватории Финского залива на глубине 50 метров. Мина - проржавевшая насквозь и от этого еще более опасная своей непредсказуемостью. Управление подводным аппаратом производится буквально кончиками пальцев, на интуиции, прощупывая дно метр за метром.

«Это было минное заграждение, поставленное во Вторую мировую войну немцами, так как они находились на дистанции 60 метров друг от друга, и это было довольно большое поле», - рассказал гидроакустик Олег Дударенко.

Во время Великой Отечественной здесь все вокруг было буквально завалено минами. Нацисты пытались не допустить выхода советских подводных лодок в открытую часть Балтийского моря.

«На момент послевоенного траления противоминные корабли не обладали такими техническими средствами как этот корабль, поэтому могли пропустить, могли какие-то районы не протралить, донные мины вообще тяжело уничтожаются», - отметил командир морского тральщика «Александр Обухов» Сергей Пожидаев.

Морской тральщик «Александр Обухов» - представитель самого современного класса кораблей противоминной обороны. Его уникальный самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика крепче стали и полностью не магнитный, а значит, - невидимый для целого класса подводных мин. Этот корабль имеет на вооружении сразу несколько разных телеуправляемых систем.

Один из самых эффективных инструментов для поиска и, главное, уничтожения донных мин - самоходный подводный аппарат. Он работает на глубине до 500 метров, автономно на удалении до полутора километров от корабля-носителя, что обеспечивает экипажу безопасность при проведении подрывных работ.

Счет обнаруженных на дне моря и уничтоженных мин ежегодно увеличивается. На Балтике по-прежнему остается еще немало боевых задач для экипажа морского тральщика. Даже несмотря на то, что с момента последней минной постановки прошло уже больше 75 лет.

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