«Медведи» и «Белые лебеди»: кадры итоговых учений Дальней авиации над Саратовской областью

Сверхзвуковые «Белые лебеди» и турбовинтовые «Медведи» поднялись в небо над Саратовской областью. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили контрольные полеты, подводящие итог летнему периоду обучения.

Одним из основных эпизодов данных учений стала дозаправка в воздухе. Кроме того, военные летчики дальней авиации отработали действия при возникновении нештатных ситуаций, полеты строем с минимальными интервалами и условные пуски крылатых ракет.

На земле, в свою очередь, техники выполнили нормативы по обслуживанию бомбардировщиков и подготовке их к повторным вылетам.

Ранее на Камчатке в соответствии с общим планом боевой подготовки прошла тренировка истребителей Тихоокеанского флота с выходом в стратосферу. В ходе нее был отработан навык перехвата условного нарушителя воздушных границ РФ, необходимый для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.