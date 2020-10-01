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Разведчики десантировались в тыл «противника» с вертолета Ми-8: яркие кадры из Нижегородской области

Лина Давыдова
05:00 01.10.2020
В День Сухопутных войск в Нижегородской области стартовала активная фаза двусторонних тактических учений танковой армии ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Гвардейская танковая армия Западного военного округа в день Сухопутных войск, которые отмечают свое 470-летие со дня образования, проводят двусторонние учения в Нижегородской области.

На полигоне Мулино стартовала активная фаза учений с боевой стрельбой. В ходе основного этапа военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, разведывательных подразделений выполнили свыше 2 тысяч  огневых задач по уничтожению условного противника.

По замыслу, военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

Танковые и мотострелковые подразделения под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил», самоходной ствольной артиллерии САУ «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также минометов захватили плацдарм в указанном районе и уничтожили неприятеля.

Помимо этого, танкисты отработали современные тактические приемы огневого поражения - «танковую карусель» и «качели». Комплексы БЛА применялись для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также оценки эффективности поражения целей.

Также в ходе основного этапа разведчики совершили десантирование парашютным способом в тыл условного противника с вертолета Ми-8 на парашютных системах Д-10.

Всего в учениях задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учения проходят под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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