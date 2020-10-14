Разведчики ЮВО уничтожили лагерь «террористов» в горах Абхазии

Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов, которые расположились на горном полигоне Цабал.

По замыслу тактических учений, проходивших в ночное время, от расчетов беспилотных летательных аппаратов была получена информация о замаскированном лагере боевиков, находящемся на склонах Кодорского хребта.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи разведывательные, мотострелковые и артиллерийские подразделения ЮВО скрытно выдвинулись на позиции для подготовки к окружению и уничтожению лагеря условных террористов.

После массированного артиллерийского удара из самоходных орудий «Акация» и «кочующих» 120-миллиметровых минометов «Сани», мотострелки на бронетранспортерах БТР-82АМ и автомобилях «Тигр» поразили оставшиеся очаги сопротивления.

Для того, чтоб подсветить ночью цели, которые им нужно поразить, артиллеристы использовали специальные световые снаряды позволяющие обнаружить укрытого противника в ночных условиях. Воздушную защиту войск от БПЛА противника отработали специалисты приданных подразделений противовоздушной обороны базы с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ».

В учениях приняли участие более 600 военнослужащих и задействовали около 100 единиц военной техники, среди которой - современные бронеавтомобили «Рысь».