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Расчеты ЗРК С-400 Балтфлота вернулись в пункты дислокации после стрельб в Астраханской области

Андрей Аркадьев
15:45 13.10.2020
В учениях было задействовано свыше 200 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения.
Расчеты ЗРК С-400 Балтфлота вернулись в пункты дислокации после стрельб в Астраханской области
© Фото: Минобороны России

Боевые расчеты ЗРК С-400 Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после стрельб, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

Специалисты ПВО отработали маскировку позиций, подготовили ракетные комплексы к боевому применению зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по десяти целям одновременно.

Кульминацией учений стали ракетные пуски комплексов С-400 по высотным, сверхзвуковым, низколетящим, маневрирующим, наземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

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