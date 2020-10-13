Армия Шойгу: модернизации и ремонт транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность Андрей Аркадьев Министр отметил, что в Вооруженных силах РФ возрастает потребность в перевозках сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «На совещании заслушаем предложения руководителей Авиационного комплекса имени Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса двух самолетов Ан-124, а также капитальный ремонт с модернизацией 12 авиационных двигателей Д-18Т», - сказал глава российского военного ведомства. Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров. Д-18Т - турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». Имеет тягу 23 430 кгс на взлетном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика