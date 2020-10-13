Бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС пролетели над Саратовской областью: видео

Экипажи самолетов Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации России осуществили условные пуски ракет и дозаправку в воздухе в Саратовской области. Контрольные полеты за летний период обучения прошли на аэродроме Энгельс, сообщает Минобороны России.

«Экипажи дальней авиации отработали действия при возникновении нештатных ситуаций, включая условный отказ оборудования с уходом при посадке на второй круг, дозаправка в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, полеты строем на малых интервалах и дистанциях, а также условные пуски крылатых ракет», - говорится в сообщении.

На земле инженерно-технический состав выполнил нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В одной летной смене было задействовано около десяти единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.