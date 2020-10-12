Армия Боевое патрулирование «Ярсов»: под Екатеринбургом прошли масштабные учения ракетчиков Тамара Астапенкова Была отработана смена позиций, организация маскировки и боевое охранение. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ В Свердловской области на маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки «Ярс». До полевых позиций на полигоне экипажи совершили стокилометровый маршбросок. По сценарию учений, условные диверсанты использовали химические фугасы с отравляющими веществами. Ракетчики быстро вывели технику из зоны заражения. Экипажи провели полную спецобработку стратегических ракетных комплексов, после чего прибыли на полигон. Была отработана смена позиций, организация маскировки и боевое охранение. Ранее в Новосибирской области прошли командно-штабные учения с участием более 4 тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники. Был отработан обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боеготовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика