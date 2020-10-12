Шойгу: Путин высоко оценил профессионализм участников учений «Кавказ-2020»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин высоко оценил профессионализм военных на учениях «Кавказ-2020», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на подведении итогов учений.

«Двадцать пятого сентября верховный главнокомандующий принял участие в активной фазе учения на полигоне Капустин Яр. Он высоко оценил профессионализм и выучку личного состава», - сказал глава военного ведомства РФ.

Напомним, с 21 по 26 сентября в Южном военном округе, а также в Черном и в Каспийском морях проходили стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Принять участие были приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Учениями руководил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. В них были задействованы почти 79,5 тысяч военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

Ранее Герасимов отметил, что Минобороны России максимально открыто для третьих стран подготовило и провело учения. Он подчеркнул, что они не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.