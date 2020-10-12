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В Белоруссии стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство - 2020»

Андрей Аркадьев
12:10 12.10.2020
От России к учениям привлекается более 140 военнослужащих ЦВО, около 40 единиц военной и авиационной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство - 2020» стартовали на полигоне Лосвидо в Витебской области (Белоруссия), сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Маневры пройдут с 12 по 16 октября.

В учениях будут задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования, добавили в пресс-службе.

На открытии присутствовали начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Генерального штаба  Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович и руководитель воинского контингента ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в учениях «Нерушимое братство - 2020» примут участие подразделения от шести государств - членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что всего в этом году у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках.

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