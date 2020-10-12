Строители МО РФ завершили фундамент для детского инфекционного отделения больницы в Пскове

Военные специалисты завершили первый этап строительства нового корпуса детского инфекционного отделения в Пскове. Поручение о строительстве было отдано президентом России Владимиром Путиным.

В данный момент военные строители уже завершили устройство фундамента будущего детского отделения. Происходит монтаж металлических конструкций и кладка внутренних перегородок.

Пятнадцатого сентября в ходе открытия двух новых многофункциональных медцентров, построенных Министерством обороны РФ в Пскове и Великах Луках, губернатор региона Михаил Ведерников обратился к Путину с просьбой о помощи в строительстве детского инфекционного отделения. Военные строители незамедлительно выдвинулись на площадку.

Ранее специалисты МО РФ сдали два новых медцентра на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках. Центры были построены по типовым проектам оборонного ведомства, которые уже были успешно реализованы ранее.

Вместе с тем Минобороны РФ приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест в Астрахани и городе Нариманов Астраханской области. Военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки. Выполняются земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов.