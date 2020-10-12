Сквозь бурелом и огненную деревню: кадры учений будущих гвардейцев ВДВ под Новороссийском

В рамках горно-полевого выхода на уникальном комплексе «Четыре стихии» полигона «Раевский» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в Краснодарском крае с курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова проведено специальное учение по преодолению препятствий в горно-лесистой местности.

В ходе отработки практических действий личный состав выпускного курса преодолел переправу через горную реку, участок специальной полосы с проходом в проволочных заграждениях, бурелом, параллельные траншеи, стену с проломами, огненную деревню и коллектор в противогазах. Кроме того, были отработаны механизмы эвакуации раненных.

Все курсанты прославленного училища получили отличную практику действий в горно-лесистой местности, что послужило на пользу выработке выносливости, силы и навыков в преодолении горного рельефа местности как индивидуально, так и в составе подразделения.

Всего в горно-полевом выходе с личным составом пятого курса РВВДКУ принимает участие около 500 курсантов училища.

В ходе мероприятия курсанты училища, готовящего офицеров для подразделений Воздушно-десантных войск специального назначения, получат практику в управлении подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработают действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание будет уделено ориентирования в горно-лесистой местности, а также организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

Горно-полевой выход с курсантами завершится перелетом на большое расстояние самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с последующим десантированием на площадку приземления в Рязанской области.