Полное надувательство: как военные инженеры обманули «противника» в ходе учений «Кавказ-2020»

Во время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» инженерные войска устроили условному противнику «полное надувательство», для введение в заблуждение разведки врага, военнослужащие установили надувные танки Т-72Б3, комплексы С-300 и «Искандеры». Командир взвода инженерно-маскировочного полка инженерных войск Константин Стариков в эфире программы «Военная приемка» рассказал, сколько минуты выделяется по нормативу для возведения одного надувного макета.

«Перед вами представлен пневматический макет танка Т-72Б3, он предназначен для имитации как колонны танков в походном порядке, так и в боевом порядке. На данный момент два военнослужащих выполняют норматив по установке и имитации пневматического макета, это должно занимать 5-6 минут», - объяснил военнослужащий.

Благодаря уникальным материалам и конструкции, разведка противника распознает надувные макеты техники, как настоящие, не только визуально, но и в инфракрасном диапазоне. В этом году на учениях «Кавказ-2020» инженеры установили комплект имитаторов движущихся колонн танков Т-72Б3 «Крик», который обманывает противника еще и в радиолокационном диапазоне. Константин Стариков заявил, что данные имитаторы предназначены для работы в любых условиях.

«Энергоблоки пневматических макетов танка Т-72Б3 работают в различных климатических условиях, даже сейчас, находясь в условиях повышенной запыленности, они выполняют свой функционал», - рассказал командир взвода инженерно-маскировочного полка.

Учения «Кавказ-2020» завершились 26 сентября. В них были задействованы около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.