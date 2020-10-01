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Герои нашего времени: как врачи медцентров МО спасают жизни пациентам

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:35 01.10.2020
Медицинские центры Минобороны, которые построены по распоряжению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, пустили к себе журналистов, чтобы показать, как налажена работа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные медики на переднем крае борьбы с COVID-19 уже не первый месяц. За это время они накопили огромный опыт в лечении пациентов с коронавирусом.

Свыше 400 пациентов больных прошли курс лечения в многофункциональном медицинском центр Минобороны в Пушкине. Он открылся одним из первых.

Валентине Новиковой с ишемической болезнью сердца и гипертонией в свои 80 лет было тяжело бороться с COVID-19. Она пролежала две недели в реанимации под круглосуточным наблюдением военных медиков. Вирус отступил, и вот сейчас она ждет отрицательные результаты теста.

«Поначалу было тяжко. С помощью докторов, медсестер все наладилось. Идем к финишу», - поделилась Новикова.

В разгар пандемии врачи работали в три смены по шесть часов. Выдержать больше в спецкостюмах крайне сложно. Свой опыт они готовы использовать сейчас, когда количество инфицированных вновь возрастает.

«Отделение представлено десятью реанимационными боксами. Это один из реанимационных боксов мы держим в резерве, чтобы в любое время суток принять тяжелобольного», - пояснил заведующий отделением реанимации многофункционального медицинского центра МО Игорь Степанян.

В медцентрах имеется полный набор современного медоборудования. Здесь есть и своя операционная и даже лаборатория, где берут анализы на коронавирус. В стационаре все продумано до мелочей: от системы вентиляции до расположения инфекционных боксов, чтобы избежать любые контакты больных с внешним миром.

«Мы не допустили ни одной смерти в этом медицинском центре. Второе - мы научились грамотно дифференцировать тяжесть больного, третье - опыт наработки отделений интенсивной терапии», - рассказал начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО Аким Мурсалов.

Все 16 типовых медцентров Минобороны, построенные по всей стране от Камчатки до Калининграда в рекордно короткие сроки, сейчас готовы к приему новых пациентов.

«За все время нахождения центра приняли 702 человека. Из них порядка 500 человек военнослужащих и 200 гражданского населения. Многофункциональный центр позволяет лечить разное количество патологий. Соответственно инфекционного профиля», - отметил врио начальника инфекционного центра 3-го филиала госпиталя Вишневского Евгений Ланкин.

В многофункциональном госпитале в Ростове-на-Дону рост заболеваемости встречают со знанием дела. За плечами врачей дополнительная подготовка в Петербурге в стенах Военно-медицинской академии.

«Ну, шок, скажем, прошел. Но все равно переживание за каждого пациента, как у кого будет протекать болезнь, остается. Но уверенности больше», - рассказала главный инфекционист ЮВО Наталья Никитенко.

Один из таких пациентов военный летчик, полковник в отставке Виктор Сталерчук. Поступил сюда с пневмонией и тридцатипроцентным поражением легких.

«Самое главное, без суеты, они знают, что делать. Нам, конечно, хотелось бы побыстрее процедуры пройти. Таких, как я здесь не один человек. Все знают, что делать. И самое главная черта этих людей  милосердие», - рассказал выздоровевший пациент, полковник в отставке, военный летчик Виктор Столярчук.

Именно в такие моменты, когда госпиталь покидает очередной пациент с отрицательным анализом и благодарностью за лечение, военные медики с новыми силами возвращаются к работе.

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